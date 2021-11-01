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Путин заявил, что лекарства от COVID-19 начнут использоваться в ближайшее время

, 16:02 Источник: ТАСС

Путин заявил, что лекарства от COVID-19 начнут использоваться в ближайшее время
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во время совещания в Сочи в понедельник, 1 ноября, что лекарства от коронавируса нового типа уже в ближайшее время могут быть введены в оборот.

Глава государства, говоря сегодня о ситуации с пандемией COVID-19 на территории России, отметил, что в настоящий момент препараты против коронавирусной инфекции разрабатываются. Владимир Путин выразил уверенность в том, что в ближайшее время эти лекарства начнут использоваться.

Президент РФ, однако, обратил внимание на то, что самым лучшим способом защиты от коронавируса нового типа является вакцинация.

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