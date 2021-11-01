Путин заявил, что лекарства от COVID-19 начнут использоваться в ближайшее время

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во время совещания в Сочи в понедельник, 1 ноября, что лекарства от коронавируса нового типа уже в ближайшее время могут быть введены в оборот.
Глава государства, говоря сегодня о ситуации с пандемией COVID-19 на территории России, отметил, что в настоящий момент препараты против коронавирусной инфекции разрабатываются. Владимир Путин выразил уверенность в том, что в ближайшее время эти лекарства начнут использоваться.
Президент РФ, однако, обратил внимание на то, что самым лучшим способом защиты от коронавируса нового типа является вакцинация.
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