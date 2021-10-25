Путин поручил закупить и доставить в регионы дорогостоящие лекарства для лечения коронавируса

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25 октября 2021, 11:45

медик, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 октября закупить и доставить в регионы дорогостоящие лекарственные препараты для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией.

«… проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты Российской Федерации отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией»,- говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также глава государства поручил правительству обеспечить ежесуточной мониторинг доступности препаратов, включая медицинский кислород, и медицинских изделий для оказания помощи больным COVID-19 в амбулаторных и стационарных условиях.

Кроме того, Путин просит оказывать поддержку регионам, в которых складывается сложная эпидемиологическая ситуация, с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Путин поручил главам регионов предоставить работающим россиянам два выходных на проведение вакцинации.

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