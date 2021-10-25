Путин поручил дать работающим россиянам два выходных на вакцинацию против коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов предоставить работающим россиянам два выходных на проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
Губернаторы обязаны до 15 ноября доложить об исполнении поручения.
«Обеспечить … освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции»,- говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, главам субъектов рекомендовано ввести QR-коды для посещения организаций, перечень которых установят правительство и местные власти, а также отправить на дистанционный формат работы или самоизоляцию людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями или без прививки.
Также президент призывает губернаторов запретить проведение развлекательных мероприятий и ограничить работу общепита с 23.00 до 6.00.
Ранее сообщалось, что в шести регионах России начались нерабочие дни с 25 октября.
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