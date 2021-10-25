Путин поручил дать работающим россиянам два выходных на вакцинацию против коронавируса

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25 октября 2021, 11:26

медик, фото: pixels.com

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов предоставить работающим россиянам два выходных на проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Губернаторы обязаны до 15 ноября доложить об исполнении поручения.

«Обеспечить … освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции»,- говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, главам субъектов рекомендовано ввести QR-коды для посещения организаций, перечень которых установят правительство и местные власти, а также отправить на дистанционный формат работы или самоизоляцию людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями или без прививки.

Также президент призывает губернаторов запретить проведение развлекательных мероприятий и ограничить работу общепита с 23.00 до 6.00.

Ранее сообщалось, что в шести регионах России начались нерабочие дни с 25 октября.

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