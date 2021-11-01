Сайт Avia.pro: бойцы ДНР окружили группу украинских спецназовцев в Старомарьевке, отрезав им пути отступления

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1 ноября 2021, 16:35 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Бойцы непризнанной ДНР окружили группу украинских спецназовцев в селе Старомарьевка, отрезав противнику пути отступления. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Некоторое время назад стало известно, что Вооруженные силы Украины вошли в село Старомарьевка, расположенное в «серой зоне» на линии разграничения. Портал Avia.pro пишет, что впоследствии военные ДНР уничтожили понтонный мост, который являлся единственной связью киевских спецназовцев, находящихся в Старомарьевке, с основными силами ВСУ.

В процитированной публикации указывается, что группа спецназа, состоящая из нескольких десятков человек, оказалась окружена, для нее отрезаны пути отступления.

Ранее сегодня тот же сайт допустил возможность удара американского эсминца Mount Whitney по войскам республик Донбасса.

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