Сайт Avia.pro: бойцы ДНР окружили группу украинских спецназовцев в Старомарьевке, отрезав им пути отступления

Бойцы непризнанной ДНР окружили группу украинских спецназовцев в селе Старомарьевка, отрезав противнику пути отступления. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.
Некоторое время назад стало известно, что Вооруженные силы Украины вошли в село Старомарьевка, расположенное в «серой зоне» на линии разграничения. Портал Avia.pro пишет, что впоследствии военные ДНР уничтожили понтонный мост, который являлся единственной связью киевских спецназовцев, находящихся в Старомарьевке, с основными силами ВСУ.
В процитированной публикации указывается, что группа спецназа, состоящая из нескольких десятков человек, оказалась окружена, для нее отрезаны пути отступления.
Ранее сегодня тот же сайт допустил возможность удара американского эсминца Mount Whitney по войскам республик Донбасса.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.