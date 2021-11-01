Портал Avia.pro допустил возможность удара американского эсминца Mount Whitney по войскам ДНР и ЛНР

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1 ноября 2021, 16:06 Источник: Avia.pro

Ракетный эсминец Mount Whitney, US Navy / globallookpress.com

Вошедший в Черное море американский эсминец Mount Whitney может нанести удар по войскам самопровозглашенных республик Донбасса. Реализация данного сценария допускается в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад в Черном море появился флагман Шестого флота Соединенных Штатов Mount Whitney. Согласно официальной версии, ракетный эсминец должен принять участие в учениях.

Сайт Avia.pro обратил внимание на то, что корабль вошел в акваторию на фоне обострения ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Ресурс пишет, что власти в Вашингтоне «заинтересованы в захвате» армией Украины территории ДНР и ЛНР. Авторы портала допустили, что Mount Whitney может атаковать войска республик.

Как сообщалось ранее в понедельник, американское издание The National Interest предрекло, что реакция России после первого боевого применения в Донбассе киевского дрона Bayraktar TB2 «может выйти за рамки резких слов».

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