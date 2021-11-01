Самолет президента Киргизии Жапарова не пустили на территорию Великобритании

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1 ноября 2021, 15:34 Источник: Sputnik Киргизия

шасси, pixabay.com

Самолет президента Киргизии Садыра Жапарова не пустили на территорию Великобритании. Согласно последней информации, это произошло из-за несоответствия воздушного судна политика техническим требованиям.

В администрации президента Киргизии уточнили, что самолет ТУ-154, на котором летает глава государства, не соответствует технормам Евросоюза и Великобритании. Садыру Жапарову для участия в саммите мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго пришлось арендовать частный самолет.

Известно, что к настоящему моменту политик уже прибыл в Британию. Завтра Жапаров выступит на саммите с речью.

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