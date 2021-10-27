В Москве экстренно сел летевший из Санкт-Петербурга в Дубай самолет

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27 октября 2021, 10:54 Источник: РИА "Новости"

шасси, pixabay.com

Утром в среду, 27 октября, стало известно, что самолет Challenger 600, который следовал из Санкт-Петербурга в Дубай, экстренно сел в Москве. Посадка воздушного судна произошла в Шереметьево.

Согласно последней информации, полет бизнес-джета Bombardier Challenger 600 было решено прервать после срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины.

Подчеркивается, что посадка воздушного судна в аэропорту "Шереметьево" прошла благополучно. Точные обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты.

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