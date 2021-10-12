Из-за одного предмета у попутчика пассажирка самолета настояла на экстренной посадке

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12 октября 2021, 09:22 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В субботу, 9 октября, пассажирка, чье имя не раскрывается, вместе с детьми и мужем летела по маршруту Индианаполис - Нью-Йорк. По некоторым данным, авиапассажирка, которая сидела через проход от своего супруга, заметила в соседнем ряду мужчину, поведение которого показалось ей подозрительным.



Авиапассажир просматривал видео и фотографии моделей винтажных фотоаппаратов, однако женщина подумала, что он ищет инструкции по изготовлению бомбы. Когда мужчина достал свою старинную фотокамеру, пассажирка приняла предмет за таймер детонатора, о чем сразу же предупредила экипаж самолета.



Капитан принял решение экстренно посадить лайнер в аэропорту Ла-Гуардия. Все 78 пассажиров, включая четырех членов экипажа, были эвакуированы с борта с помощью надувных трапов. Предполагаемого террориста задержали и обыскали - правоохранительные органы нашли в сумках путешественника лишь скейтборд и старинные фотокамеры. Спустя несколько часов, после выяснения всех обстоятельств, туриста отпустили.

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