Корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Чёрное море

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1 ноября 2021, 09:51

Черное море, фото: pixels.com

В понедельник, 1 ноября, флагманский командный корабль Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Америки Mount Whitney начал переход в Чёрное море для проведения операций с союзниками и партнёрами по НАТО.

«В течение текущего года „Mount Whitney“ и штабные подразделения будут действовать вместе с союзниками и партнерами НАТО в Средиземном и Черном морях, работая вместе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе»,- говорится в сообщении флота.

Отмечается, что на борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных и вспомогательных сил НАТО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США подталкивают прибрежные черноморские страны к «достаточно конфронтационной политике». Так дипломат прокомментировал решение Шестого флота страны отправить флагманский командный корабль Mount Whitney в Черное море.

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