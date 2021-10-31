Лавров: США подталкивают прибрежные черноморские страны к «достаточно конфронтационной политике»

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31 октября 2021, 17:59 Источник: ТАСС

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что демонстрация флага Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов в Черном море не добавляет стабильности в мире. Так в воскресенье, 31 октября, в ходе саммита G20 дипломат прокомментировал решение Шестого флота США отправить флагманский командный корабль Mount Whitney в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.

«Эти вопросы регулируются конвенцией Монтрё, в соответствии с которой государства флага того или иного военного корабля обязаны уведомлять турецкие власти. Насколько мне известно, эти правила соблюдаются. По крайней мере, мы четко отслеживаем, чтобы это было именно так»,- высказал он.

По его словам, необходимо, чтобы государства выполняли международно-правовые нормы. Лавров отметил, что демонстрация флага ВМС США в Чёрном море - это не единичный случай.

«Было несколько раз, когда США прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России, недопущения создания рисков со стороны России в Черном море американским союзникам. Это, конечно, не добавляет стабильности»,- добавил министр.

Дипломат считает, что Вашингтон активно пытается подталкивать прибрежные черноморские страны, которые входят в НАТО, к проведению такой достаточно конфронтационной линии. Кроме того, американцы «говорят о создании на черноморском побережье Румынии или Болгарии новых военно-морских баз», продолжил Лавров.

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