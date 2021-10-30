Шестой флот США сообщил об отправке своего командного корабля Mount Whitney в Черное море

Шестой флот США сообщил об отправке своего флагманского командного корабля Mount Whitney в акваторию Черного моря для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.
Известно, что на борту корабля будут находиться офицеры штабов Шестого флота США, а также командования Ударных сил и сил поддержки объединенных Военно-морских сил НАТО. В рамках проведения совместных операций стороны будут работать над обеспечением безопасности и стабильности в регионе.
Согласно данным Шестого флота, в Черное море также направился эсминец ВМС США Porter.
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