Шестой флот США сообщил об отправке своего командного корабля Mount Whitney в Черное море

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30 октября 2021, 08:33 Источник: Шестой флот США

корабль Mount Whitney, Scott Barnes/Keystone Press Agency

Шестой флот США сообщил об отправке своего флагманского командного корабля Mount Whitney в акваторию Черного моря для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.

Известно, что на борту корабля будут находиться офицеры штабов Шестого флота США, а также командования Ударных сил и сил поддержки объединенных Военно-морских сил НАТО. В рамках проведения совместных операций стороны будут работать над обеспечением безопасности и стабильности в регионе.

Согласно данным Шестого флота, в Черное море также направился эсминец ВМС США Porter.

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