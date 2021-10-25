Бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе Ходжес: нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана

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25 октября 2021, 11:11 Источник: РИА Новости

Генерал Бен Ходжес, Eventpress Stauffenberg/globallook.com

Соединенным Штатам нужно Черное море, чтобы противостоять России, заявил бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес в интервью украинскому каналу «Громадьске телевидение».

«Мы должны мыслить стратегически: нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а еще — чтобы защищать наших союзников и друзей в регионе»,- сказал он.

Ходжес посетовал также, что у администрации Байдена нет определенного представления о том, какой стратегии следует придерживаться в Черноморском регионе. По его мнению, в отношении России необходимо усилить дипломатическое давление, а с Украиной и Турцией - «качественно улучшить отношения».

Генерал выразил надежду, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Ранее сообщалось, что американское издание The National Interest опубликовало прогноз, согласно которому в случае войны на Черном море Российская Федерация уничтожит флот Североатлантического альянса в первые часы конфликта.

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