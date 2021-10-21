National Interest: в случае войны на Черном море Россия уничтожит флот НАТО в первые часы конфликта

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21 октября 2021, 13:13 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В случае войны на Черном море Российская Федерация уничтожит флот Североатлантического альянса в первые часы конфликта. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) сочло реальным сценарий, предполагающий, что боевые действия на Черном море между РФ и НАТО разгорятся из-за случайного потопления судна западного блока одной из неразорвавшихся мин, оставшихся в акватории после Второй мировой. При этом в NI предрекли, что Москва сможет потопить флот альянса в первые часы войны.

В процитированном материале указывается на то, что авианосцы Соединенных Штатов вряд ли будут в состоянии повлиять на исход вооруженного противостояния. Даже если данным кораблям разрешат пройти через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, их, вероятно, быстро уничтожат «мощной комбинацией дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных войск и небольших, но смертоносных российских ракетных катеров», пишет NI. Также там отметили, что Москва способна применить против авианосцев гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание NetEasе написало, что Япония «испытала настоящий ужас» из-за появления в ходе учений боевых судов России и КНР в Сангарском проливе.

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