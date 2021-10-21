NetEasе: Япония «испытала настоящий ужас» из-за появления в ходе учений боевых кораблей России и Китая в Сангарском проливе

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21 октября 2021, 10:22 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли, MOD Russia / globallookpress.com

Япония «испытала настоящий ужас» из-за появления в ходе учений боевых кораблей Российской Федерации и КНР в Сангарском проливе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

NetEasе пишет, что в Сангарский пролив, расположенный между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, некоторое время назад в рамках совместных маневров вошли не менее десяти судов Москвы и Пекина. Россию в этой группировке представляли самые боеспособные корабли ее Тихоокеанского флота.

Китайское издание отмечает, что Япония «испытала настоящий ужас» из-за появления судов в Сангарском проливе. В тот момент стало понятно, насколько восточноазиатская страна беззащитна перед РФ и КНР, указывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, американский портал 19FortyFive спрогнозировал, что разрабатываемая российская ядерная ракета «Буревестник» будет новым «оружием Судного дня».

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