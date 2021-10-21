Американский сайт 19FortyFive: российский ядерный «Буревестник» станет новым «оружием Судного дня»

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21 октября 2021, 08:24 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Разрабатываемая Россией ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» станет новым «оружием Судного дня». Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в американском сегменте интернета.

«Крылатая ракета с ядерным двигателем теоретически может иметь практически неограниченную дальность полета и поддерживать сверхзвуковые скорости. Все это затруднит борьбу с ней, она сможет обходить зоны радиолокационного прикрытия и использовать рельеф местности, чтобы минимизировать риск перехвата», — отмечает портал 19FortyFive.

Американский сайт предрек, что после завершения работ над «Буревестником» он станет новым «оружием Судного дня».

Как сообщалось ранее, ресурс Popular Mechanics написал, что Россия может оспорить военное преимущество США с помощью атомных подлодок и гиперзвуковых ракет.

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