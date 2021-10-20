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Popular Mechanics: Россия может оспорить военное преимущество США с помощью атомных субмарин и гиперзвуковых ракет

, 14:58 Источник: «ПолитРоссия»

Popular Mechanics: Россия может оспорить военное преимущество США с помощью атомных субмарин и гиперзвуковых ракет
Российская подлодка, mod_russia / globallookpress.com

Российская Федерация может оспорить военное преимущество Соединенных Штатов с помощью атомных подлодок и гиперзвуковых ракет. Об этом говорится в материале, размещенном в американском сегменте интернета.

Сайт Popular Mechanics пишет, что создание новых субмарин проектов «Борей» и «Ясень» и разработка гиперзвуковых вооружений позволили Москве значительно продвинуться на пути отвоевания стратегического превосходства у американской стороны.

«Внедрение комплексов "Кинжал", "Циркон" и "Авангард" обеспечит российскую армию новыми возможностями», — отмечает портал.

В процитированной публикации указывается, что с помощью подлодок и гиперзвуковых ракет Россия может оспорить военное преимущество США.

Как сообщалось ранее сегодня, британское издание The Telegraph предупредило, что Вашингтон рискует проиграть Москве в случае начала «гиперзвуковой третьей мировой войны».

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