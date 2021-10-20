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The Telegraph: США могут проиграть России в случае начала «гиперзвуковой третьей мировой войны»

, 14:24

The Telegraph: США могут проиграть России в случае начала «гиперзвуковой третьей мировой войны»
Истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут проиграть Российской Федерации в случае начала «гиперзвуковой третьей мировой войны». Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах британских СМИ.

The Telegraph пишет, что Вашингтон стоит перед опасностью поражения от Москвы в «гиперзвуковой третьей мировой войне». Издание напомнило, что две недели назад РФ впервые успешно протестировала ракету «Циркон» с атомной субмарины. Данный снаряд способен развивать скорость 8 Маха и может быть оснащен ядерной боеголовкой. В процитированном материале отмечается, что в случае удара «Цирконом» «у капитана авианосца США будет всего несколько секунд на принятие решения».

В The Telegraph констатировали, что также в распоряжении России имеется, в частности, ракета «Авангард», которая в ходе испытаний «достигла ошеломляющих 27 Махов». Снаряд в состоянии нести ядерную боеголовку мощностью в две мегатонны. Этого достаточно, чтобы уничтожить крупный город.

Британское издание указало на то, что в настоящий момент Вашингтон отстает в «гиперзвуковой гонке» не только от Москвы, но и от Пекина. Если разгорится новый глобальный конфликт, Штаты рискуют проиграть.

Как сообщалось ранее в среду, портал 19Fortyfive написал, что американцы могут начать войну с РФ из-за Белоруссии.

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