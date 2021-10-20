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Американский сайт 19Fortyfive: США могут начать войну с Россией из-за Белоруссии

, 10:14

Американский сайт 19Fortyfive: США могут начать войну с Россией из-за Белоруссии
Российско-белорусские учения «Запад-2021», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут начать военный конфликт с Российской Федерацией из-за Белоруссии. Об этом говорится в публикации, размещенной в американском сегменте интернета.

О риске вооруженного столкновения между Вашингтоном и Москвой из-за Белоруссии предупредил портал 19Fortyfive. Американский сайт отметил, что отношения Минска и НАТО продолжают ухудшаться. Граница Белоруссии с членами блока — Польшей, Латвией и Литвой — милитаризуется с обеих сторон.

В процитированном материале указывается на то, что на границе может случиться провокация, в которой очень сложно будет найти реального организатора. При таком сценарии развития событий вероятен конфликт между США и союзником Минска Россией.

«Согласно пятой статье устава НАТО, Соединенные Штаты обязаны помочь союзнику, который подвергся нападению», — напомнили в 19Fortyfive.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что британское издание Daily Express предрекло победу Москвы над Вашингтоном в холодной войне в 2021 году.

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