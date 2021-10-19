Daily Express спрогнозировал победу России над США в холодной войне в 2021 году

Российская Федерация победит Соединенные Штаты в холодной войне в 2021 году. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах британских СМИ.
Таблоид Daily Express пишет, что противоречия между Москвой и Вашингтоном «снова достигли кульминационной точки». При этом издание предрекло, что победителем из холодной войны в 2021-м выйдет РФ.
Из процитированной публикации следует, что подобный исход предопределит преимущество России в численности ядерных зарядов. Daily Express указывает, что по состоянию на май текущего года в распоряжении Москвы имелись в общей сложности около 6 257 боеголовок. У США их было 5 550.
Как сообщалось ранее сегодня, американский сайт 19FortyFive предсказал, что Североатлантический альянс столкнется с проблемами, если вспыхнет его военный конфликт с РФ.
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