Daily Express спрогнозировал победу России над США в холодной войне в 2021 году

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19 октября 2021, 20:17 Источник: ИноСМИ

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация победит Соединенные Штаты в холодной войне в 2021 году. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах британских СМИ.

Таблоид Daily Express пишет, что противоречия между Москвой и Вашингтоном «снова достигли кульминационной точки». При этом издание предрекло, что победителем из холодной войны в 2021-м выйдет РФ.

Из процитированной публикации следует, что подобный исход предопределит преимущество России в численности ядерных зарядов. Daily Express указывает, что по состоянию на май текущего года в распоряжении Москвы имелись в общей сложности около 6 257 боеголовок. У США их было 5 550.

Как сообщалось ранее сегодня, американский сайт 19FortyFive предсказал, что Североатлантический альянс столкнется с проблемами, если вспыхнет его военный конфликт с РФ.

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