Североатлантический альянс ждут проблемы в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся в американском сегменте интернета.
Сайт 19FortyFive пишет, что Москва «сумела выйти на мировую арену в качестве грозного врага», осуществив за последнее десятилетие преобразования, направленные на обновление своего оборонного потенциала.
«С точки зрения стратегического арсенала Россия опережает Соединенные Штаты. Однако и обычные вооруженные силы РФ в настоящее время способны причинить немало хлопот даже такому технологически развитому противнику, как НАТО, в крупномасштабном конфликте», — указывает американский портал.
В 19FortyFive предрекли, что западный блок столкнется с проблемами, если разгорится война между ним и Москвой.
Ранее во вторник сообщалось, что отечественный эксперт Константин Сивков дал комментарий по поводу приостановления Россией работы своего представительства при НАТО.
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