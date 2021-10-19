Аргументы Недели В мире 13+

Американский портал 19FortyFive: НАТО ждут проблемы в случае войны с Россией

, 18:42 Источник: «ПолитРоссия»

Американский портал 19FortyFive: НАТО ждут проблемы в случае войны с Россией
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс ждут проблемы в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся в американском сегменте интернета.

Сайт 19FortyFive пишет, что Москва «сумела выйти на мировую арену в качестве грозного врага», осуществив за последнее десятилетие преобразования, направленные на обновление своего оборонного потенциала.

«С точки зрения стратегического арсенала Россия опережает Соединенные Штаты. Однако и обычные вооруженные силы РФ в настоящее время способны причинить немало хлопот даже такому технологически развитому противнику, как НАТО, в крупномасштабном конфликте», — указывает американский портал.

В 19FortyFive предрекли, что западный блок столкнется с проблемами, если разгорится война между ним и Москвой.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный эксперт Константин Сивков дал комментарий по поводу приостановления Россией работы своего представительства при НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 19 октября, выдвинула идею об обеспечении контроля за соблюдением всех ограничительных мер по COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью