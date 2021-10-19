Экс-сотрудник Генштаба РФ Сивков: «Теперь дело переходит в острую фазу открытого противостояния России и НАТО»

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19 октября 2021, 10:21 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков в разговоре со СМИ прокомментировал новость о том, что Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО и прекращает деятельность информбюро альянса в Москве.

Сивков назвал данное решение «логичным ходом». По словам специалиста, «России нужно было реагировать на то, что творил Запад».

Собеседник журналистов добавил, что «теперь говорить о каких-либо переговорах проблематично».

«Но этого хотел, добивался Запад. Добился. Теперь дело переходит в острую фазу открытого противостояния России и НАТО. Это новая холодная война», — заявил Константин Сивков.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu предсказал, что Соединенные Штаты будут уничтожены Москвой, если нанесут превентивный ядерный удар по РФ.

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