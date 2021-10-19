Sohu: США будут уничтожены Москвой, если нанесут превентивный ядерный удар по России

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19 октября 2021, 08:28 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты будут уничтожены Москвой, если нанесут превентивный ядерный удар по Российской Федерации. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Как указал портал Sohu, некоторые эксперты придерживаются точки зрения, согласно которой Вашингтон мог бы победить РФ с помощью нанесения превентивного удара оружием массового поражения.

«В настоящее время спутниковые радары очень быстро обнаруживают и отслеживают ракеты», — прокомментировал данное мнение сайт.

Если американцы запустят свои снаряды в рамках превентивного удара, российские военные очень быстро об этом узнают и осуществят контратаку. В результате нее США будут уничтожены, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro написал, что после окончания маневров в акватории Японского моря десять кораблей РФ и Китая направились в сторону Штатов.

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