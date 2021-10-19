Avia.pro: после завершения маневров в Японском море десять кораблей России и Китая направились в сторону США

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19 октября 2021, 07:37 Источник: Avia.pro

Корабли, MOD Russia / globallookpress.com

После завершения маневров в акватории Японского моря десять российских и китайских кораблей направились в сторону Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад в Японском море подошли к концу совместные учения РФ и КНР «Морское взаимодействие-2021». Вслед за этим, пишет портал Avia.pro, десять кораблей, принявших участие в учениях, «направились в сторону Тихого океана, взяв курс непосредственно к побережью США».

Согласно версии авторов сайта, суда намерены провести маневры у американских берегов, чтобы «призвать США к ответу за провокации» рядом с морскими границами России и Китая.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание NetEasе отметило, что Москва и Вашингтон оказались бы на грани войны, если бы РФ потопила эсминец Chafee в Японском море.

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