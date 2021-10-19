Avia.pro: после завершения маневров в Японском море десять кораблей России и Китая направились в сторону США

После завершения маневров в акватории Японского моря десять российских и китайских кораблей направились в сторону Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Некоторое время назад в Японском море подошли к концу совместные учения РФ и КНР «Морское взаимодействие-2021». Вслед за этим, пишет портал Avia.pro, десять кораблей, принявших участие в учениях, «направились в сторону Тихого океана, взяв курс непосредственно к побережью США».
Согласно версии авторов сайта, суда намерены провести маневры у американских берегов, чтобы «призвать США к ответу за провокации» рядом с морскими границами России и Китая.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание NetEasе отметило, что Москва и Вашингтон оказались бы на грани войны, если бы РФ потопила эсминец Chafee в Японском море.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.