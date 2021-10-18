NetEasе: Россия и США оказались бы на грани войны, если бы Москва потопила эсминец Chafee в Японском море

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18 октября 2021, 13:54 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация и Соединенные Штаты оказались бы на грани военного конфликта, если бы Москва потопила эсминец Chafee в Японском море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

В прошлую пятницу американское судно Chafee приблизилось к акватории РФ в Японском море и попыталось пересечь границу страны. Нарушение пресек большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

Издание NetEasе назвало подобную развязку удачной. Если бы Chafee увернулся от «Адмирала Трибуца» и вошел в российские территориальные воды, он мог быть потоплен, отмечается в процитированной публикации. В этом случае Москва и Вашингтон оказались бы на грани войны, указали в NetEasе.

Как сообщалось ранее, сайт Military Watch предрек, что истребитель Су-57 сможет «разрывать пополам» корабли одним ударом, если вооружится гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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