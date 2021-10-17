Military Watch: в случае вооружения гиперзвуковыми «Кинжалами» российский Су-57 сможет «разрывать пополам» корабли одним ударом

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17 октября 2021, 20:57 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

В случае вооружения гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет «разрывать пополам» боевые суда одним ударом. На это указывается в публикации, размещенной в американском сегменте интернета.

В конце 2019 года в СМИ была распространена информация о том, что Су-57 в будущем могут оснастить «Кинжалами». Портал Military Watch пишет, что в этом случае самолет станет «очень способным охотником за кораблями».

«Одной скорости “Кинжала” будет достаточно, чтобы одним ударом разрывать пополам даже самые большие боевые корабли», — отметил американский сайт.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Baijiahao допустил, что Москва «может подготовить жесткий ответ для США» на пролет стратегического бомбардировщика B-1B Lancer близ Камчатки.

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