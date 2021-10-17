Baijiahao: Россия «может подготовить жесткий ответ для США» на пролет бомбардировщика B-1B Lancer близ Камчатки

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17 октября 2021, 14:14 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, Lubos Pavlicek / globallookpress.com

Российская Федерация «может подготовить жесткий ответ для США» на пролет стратегического бомбардировщика B-1B Lancer близ Камчатки. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад B-1B Lancer, двигаясь над Охотским морем, приблизился на расстояние в триста километров к границе РФ в районе Камчатки, пишет портал Baijiahao. Американское издание The Drive назвало данный маневр «самым дерзким» полетом ВВС Соединенных Штатов в регионе за последние пятнадцать лет.

Авторы Baijiahao, в свою очередь, высказали мнение, согласно которому случившееся стало сознательной провокацией Вашингтона. Китайский сайт отметил, что Москва «может подготовить жесткий ответ для США» на пролет бомбардировщика близ полуострова.

Как сообщалось ранее в воскресенье, ресурс 19FortyFive указал на то, что прибалтийские республики «окружены войсками и вооружением, находящимися в Калининграде».

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