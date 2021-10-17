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Портал 19FortyFive: Латвия, Литва и Эстония «окружены войсками и вооружением, находящимися в Калининграде»

, 10:50 Источник: «ПолитРоссия»

Портал 19FortyFive: Латвия, Литва и Эстония «окружены войсками и вооружением, находящимися в Калининграде»
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Прибалтийские республики оказались окружены войсками и вооружением, которые находятся на территории российского Калининграда. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в американском интернет-сегменте.

«Некоторые государства НАТО (Латвия, Литва и Эстония) попали в своего рода российское оцепление, [они] окружены войсками и вооружением, находящимися в Калининграде», — пишет ресурс 19FortyFive.

В материале портала также указывается на то, что Москва, укрепляя военные связи с Белоруссией, «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад».

Ранее сегодня сообщалось, что сайт Baijiahao объяснил, почему китайские корабли не помогли российской стороне в инциденте с американским эсминцем Chafee в Японском море.

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