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17 октября 2021, 10:50 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Прибалтийские республики оказались окружены войсками и вооружением, которые находятся на территории российского Калининграда. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в американском интернет-сегменте.

«Некоторые государства НАТО (Латвия, Литва и Эстония) попали в своего рода российское оцепление, [они] окружены войсками и вооружением, находящимися в Калининграде», — пишет ресурс 19FortyFive.

В материале портала также указывается на то, что Москва, укрепляя военные связи с Белоруссией, «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад».

Ранее сегодня сообщалось, что сайт Baijiahao объяснил, почему китайские корабли не помогли российской стороне в инциденте с американским эсминцем Chafee в Японском море.

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