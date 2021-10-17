Baijiahao об инциденте с Chafee: РФ «сама должна была изгнать американский корабль из своих вод, без участия китайских военных»

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17 октября 2021, 09:48 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли, US Navy / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета появилась публикация, в которой объясняется, почему корабли КНР не помогли российской стороне в инциденте с американским эсминцем Chafee.

В пятницу Chafee приблизился к территориальным водам РФ в Японском море и попытался пересечь границу страны. Нарушение пресек корабль «Адмирал Трибуц».

Портал Baijiahao констатировал, что это произошло рядом с китайскими судами, задействованными в совместных с Россией учениях. Сайт ответил на вопрос, почему боевые единицы флота КНР не стали вмешиваться в ситуацию.

«Россия сама должна была изгнать американский корабль из своих вод, без участия китайских военных. Если Китай будет задействован в этой операции, все увидят слабость РФ и начнут думать, что она не может самостоятельно себя защитить», — пишет Baijiahao.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, ресурс Sohu указал на то, что пилоты американских истребителей F-22 «испытали ужас» при приближении штурмовиков Су-25 над Средиземным морем.

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