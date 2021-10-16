Sohu: пилоты американских F-22 «испытали ужас» при приближении российских штурмовиков Су-25 над Средиземным морем

Аргументы Недели → В мире 13+

16 октября 2021, 22:18 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители F-22, Sgt. Ben Bloker / globallookpress.com

Пилоты американских истребителей F-22 «испытали ужас» при приближении российских самолетов Су-25 над Средиземным морем. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu рассказал о произошедшем некоторое время назад инциденте в Средиземноморье, где состоялась встреча пары штурмовиков Су-25 с F-22. Сайт отметил, что Су-25 пытались пройти мимо боевых машин США на порядочном расстоянии, однако американцы связались с россиянами по радиосвязи и принялись над ними насмехаться.

В результате штурмовики внезапно изменили курс и пошли на таран F-22. Sohu указал на то, что американские пилоты «испытали ужас», прежде чем им удалось увернуться от столкновения.

«Российские военные известны своими бесстрашием, они проявляют его даже в те моменты, когда их самолеты сильно уступают противнику», — пишет китайский ресурс.

В процитированной публикации поясняется, что Су-25 был разработан еще в конце 1970-х годов, тогда как F-22 является истребителем пятого поколения.

Ранее в субботу сообщалось, что сайт Baijiahao назвал «полным безумием» попытку эсминца США Chafee пересечь границу России в Японском море.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости