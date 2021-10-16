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Портал Baijiahao назвал «полным безумием» попытку эсминца США Chafee пересечь границу России в Японском море

, 21:34 Источник: «ПолитРоссия»

Портал Baijiahao назвал «полным безумием» попытку эсминца США Chafee пересечь границу России в Японском море
Корабль, US Navy / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета появился материал, в котором попытка эсминца Соединенных Штатов Chafee пересечь границу Российской Федерации в Японском море названа «полным безумием».

В пятницу американский эсминец Chafee приблизился к территориальным водам РФ в Японском море и попытался пересечь границу страны. Нарушение пресек корабль «Адмирал Трибуц».

Сайт Baijiahao обратил внимание на то, что днем ранее в Японском море стартовали совместные учения РФ и КНР.

«Это полное безумие — пытаться вторгнуться в российские территориальные воды на глазах у флотов России и Китая», — пишет портал.

Также Baijiahao указал на то, что заявление американской стороны после инцидента стало неожиданным. Военные США обвинили Москву в искажении информации. Согласно их версии, Chafee действовал в соответствии с международными правилами.

Как сообщалось ранее, ресурс 19FortyFive написал, что Россия с помощью Белоруссии «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад».

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