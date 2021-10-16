Портал Baijiahao назвал «полным безумием» попытку эсминца США Chafee пересечь границу России в Японском море

В китайском сегменте интернета появился материал, в котором попытка эсминца Соединенных Штатов Chafee пересечь границу Российской Федерации в Японском море названа «полным безумием».
В пятницу американский эсминец Chafee приблизился к территориальным водам РФ в Японском море и попытался пересечь границу страны. Нарушение пресек корабль «Адмирал Трибуц».
Сайт Baijiahao обратил внимание на то, что днем ранее в Японском море стартовали совместные учения РФ и КНР.
«Это полное безумие — пытаться вторгнуться в российские территориальные воды на глазах у флотов России и Китая», — пишет портал.
Также Baijiahao указал на то, что заявление американской стороны после инцидента стало неожиданным. Военные США обвинили Москву в искажении информации. Согласно их версии, Chafee действовал в соответствии с международными правилами.
Как сообщалось ранее, ресурс 19FortyFive написал, что Россия с помощью Белоруссии «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад».
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