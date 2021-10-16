Сайт 19FortyFive: Россия с помощью Белоруссии «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад»

Российская Федерация с помощью Белоруссии «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад». Об этом говорится в публикации, размещенной в американском интернет-сегменте.
Портал 19FortyFive пишет, что Североатлантический альянс должно беспокоить военное сотрудничество между Москвой и Минском. В сентябре стороны провели учения «Запад-2021», которые вызвали широкий резонанс.
Также, вероятно, Белоруссия уже получила российские зенитные ракетные комплексы С-400, о намерении приобрести которые заявляла ранее. Сайт отмечает, что самолеты, состоящие в настоящий момент на вооружении ВВС Польши, «слишком уязвимы» для данных систем ПВО.
С помощью Белоруссии РФ «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад», указывает 19FortyFive.
Как сообщалось ранее в субботу, издание NetEase написало, что китайские корабли навредили бы России в случае своего вмешательства в инцидент с американским эсминцем Chafee в Японском море.
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