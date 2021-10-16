Сайт 19FortyFive: Россия с помощью Белоруссии «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад»

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16 октября 2021, 16:00 Источник: «ПолитРоссия»

Учения «Запад-2021», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация с помощью Белоруссии «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад». Об этом говорится в публикации, размещенной в американском интернет-сегменте.

Портал 19FortyFive пишет, что Североатлантический альянс должно беспокоить военное сотрудничество между Москвой и Минском. В сентябре стороны провели учения «Запад-2021», которые вызвали широкий резонанс.

Также, вероятно, Белоруссия уже получила российские зенитные ракетные комплексы С-400, о намерении приобрести которые заявляла ранее. Сайт отмечает, что самолеты, состоящие в настоящий момент на вооружении ВВС Польши, «слишком уязвимы» для данных систем ПВО.

С помощью Белоруссии РФ «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад», указывает 19FortyFive.

Как сообщалось ранее в субботу, издание NetEase написало, что китайские корабли навредили бы России в случае своего вмешательства в инцидент с американским эсминцем Chafee в Японском море.

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