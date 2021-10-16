NetEase: если бы китайские корабли вмешались в инцидент с американским эсминцем Chafee в Японском море, то навредили бы России

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16 октября 2021, 13:01 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли, Ministry of Defence of the Russiа / globallookpress.com

Если бы китайские корабли вмешались в инцидент с американским эсминцем Chafee в Японском море, то навредили бы Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

В минувшую пятницу судно Chafee приблизилось к территориальным водам РФ в Японском море и предприняло попытку пересечения границы. Нарушение пресек российский корабль «Адмирал Трибуц».

NetEase пишет, что во время инцидента поблизости находились эсминцы КНР, задействованные в совместных с Москвой учениях «Морское взаимодействие – 2021». Издание отмечает, что китайские корабли не стали вмешиваться в происходящее, поскольку это повредило бы РФ — подорвало бы ее статус как организатора маневров и нанесло ущерб национальной гордости.

Ранее портал Sohu указал на то, что Япония не сможет отобрать у Москвы Курильские острова, так как военный флот Токио слабее российского.

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