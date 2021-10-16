Sohu: Япония не сможет отобрать у Москвы Курилы из-за того, что военный флот Токио слабее российского

Япония не сможет отобрать у Москвы Курильские острова из-за того, что военный флот Токио слабее российского. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.
Некоторое время назад новый глава правительства Японии Фумио Кисида объявил, что суверенитет его страны распространяется на Южные Курилы, которые являются частью РФ.
Как пишет портал Sohu, причина подобных заявлений Токио «заключается в развитии японских морских сил самообороны». Согласно экспертным оценкам, военный флот восточноазиатского государства входит в пятерку сильнейших в мире.
Однако морские силы Японии уступают по своей мощи ВМФ России. Из-за этого Токио не сможет захватить острова, которые считает «своими», отмечает китайский сайт.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.