Sohu: Япония не сможет отобрать у Москвы Курилы из-за того, что военный флот Токио слабее российского

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16 октября 2021, 10:51 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль Тихоокеанского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Япония не сможет отобрать у Москвы Курильские острова из-за того, что военный флот Токио слабее российского. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад новый глава правительства Японии Фумио Кисида объявил, что суверенитет его страны распространяется на Южные Курилы, которые являются частью РФ.

Как пишет портал Sohu, причина подобных заявлений Токио «заключается в развитии японских морских сил самообороны». Согласно экспертным оценкам, военный флот восточноазиатского государства входит в пятерку сильнейших в мире.

Однако морские силы Японии уступают по своей мощи ВМФ России. Из-за этого Токио не сможет захватить острова, которые считает «своими», отмечает китайский сайт.

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