Новый премьер Японии Кисида заявил о суверенитете страны над Южными Курилами

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12 октября 2021, 07:03 Источник: РИА "Новости"

флаг Японии, pixabay.com

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в рамках дебатов, которые ранее проходили в парламенте, заявил, что суверенитет страны распространяется, в частности, на Южные Курилы.

Фумио Кисида подчеркнул, что необходимо разрешить вопрос вышеуказанных территорий сейчас, а не оставлять его "следующим поколениям".

Новый премьер Японии также отметил, что правительство страны намерено работать для "заключение мирного договора с РФ, разрешив проблему территориальной принадлежности".

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