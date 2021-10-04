Читатели японского издания заявили, что Токио не вернет Курилы при новом премьер-министре

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4 октября 2021, 11:31 Источник: ИноСМИ

фото: Курилы, Alexandr Liskin/Russian Look/globallookpress.com

Читатели японской газеты оценили перспективы возвращения Курильских островов при новом премьер-министре Фумио Кисиде. Они считают, что амбиции политика не имеют ничего общего с реальностью.

«Сейчас вести территориальный спор с Путиным, который сильно укрепился на международной арене в условиях мирового энергетического кризиса, почти невозможно! Вот когда он встречался в Японии с Абэ в 2016 году, тогда цены на энергоносители были низкие, и с Путиным еще о чем-то можно было говорить»,- предположил один из пользователей.

Другой призвал японские власти «не тешить себя иллюзиями о двух, ни тем более о четырех островах». По его словам, для России Курилы - мощное оборонительное укрепление на Тихоокеанском направлении и одновременно отличный выход в океан.

Его мнение разделил еще один комментатор, отметив, что Токио не достанется «ни одного камешка».

«Нужно честно смотреть правде в глаза: на Курилах, Сахалине и Камчатке исторически проживали разные народы, но не японцы. Японскими северные территории стали в результате сложных политических процессов»,- разъяснил читатель.

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