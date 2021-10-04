Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида избран новым премьер-министром страны

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4 октября 2021, 08:12 Источник: РИА Новости

Фумио Кисида, фото: Du Xiaoyi/XinHua/globallookpress.com

Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала бывшего министра иностранных дел, главу правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисиду сотым премьер-министром страны. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября.

Кисида получил 311 из 458 голосов. В течение сегодняшнего дня будет объявлен новый состав правительства. Все кандидатуры уже определены и выбраны лично Кисидой. Самому старшему министру – 77 лет, самому молодому - 44 года.

Отмечается, что из прежнего кабинета министров в новый состав правительства перейдут три человека: глава МИД Тосимицу Мотэги, глава Минобороны Нобуо Киси, глава Минобрнауки Коити Хагиуда станет министром экономики, торговли и промышленности. Пост генерального секретаря кабмина займет экс-министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно.

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