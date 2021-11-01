Портал Avia.pro: Россия может уничтожить «Талибан» в случае угрозы для союзников Москвы в Средней Азии

Аргументы Недели → В мире 13+

1 ноября 2021, 09:23 Источник: Avia.pro

Боевики в Афганистане, STR / globallookpress.com

Россия может уничтожить «Талибан» (запрещенное в РФ террористическое движение) в случае угрозы для союзников Москвы в Средней Азии. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro процитировал главу российского МИД Сергея Лаврова, который констатировал, что «с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим». Лавров заявил, что необходимо не допустить «перелива» террористической угрозы в данные государства из Афганистана, власть в котором с некоторых пор находится в руках «Талибана».

Как отмечает портал, комментируя высказывание министра, «талибы не смогли оправдать возложенных надежд на то, что ситуация на территории Афганистана и в регионе в целом стабилизируется». Сетевое издание пишет, что Россия может уничтожить движение, если с его стороны возникнет угроза для партнеров Москвы в Средней Азии.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Константин Сивков озвучил точку зрения, согласно которой Соединенные Штаты осуществляют планомерную подготовку к военному конфликту с РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости