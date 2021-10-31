В Италии умер «отец» тирамису Альдо Кампеол

Аргументы Недели → В мире 13+

31 октября 2021, 17:45

тирамису, фото: pixels.com

В североитальянском городе Тревизо на 94-м году жизни скончался «отец» тирамису, известный ресторатор Альдо Кампеол. Об этом сообщил президент области Венето Лука Дзайа, который возглавлял провинцию Тревизо.

Альдо Кампеол умер в субботу, 30 октября.

«Тревизо потеряла звезду своей гастрономической истории, которая теперь будет сверкать на небесах … В его доме, благодаря интуиции и фантазии жены, родился один из самых известных сладких успехов в мире, как тирамису»,- написал хороший знакомый Кампеола в Facebook.

Дзайа выразил всем членам семьи глубочайшие соболезнования в память о таком деятеле, как Альдо. По его словам, ресторатор внес «большой вклад» в «великий Тревизо».

Отмечается, что впервые тирамису, десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе, куриные яйца, сахар и печенье савоярди, появился в начале 1970-х гг. в ресторане Alle Beccherie, владельцем которого был Альдо Кампеол.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года от последствий коронавируса умер президент компании «Ростагроэкспорт», основатель бренда «Б.Ю.Александров», Борис Александров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости