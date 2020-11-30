Основатель бренда «Б.Ю.Александров» Борис Александров умер от коронавируса

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30 ноября 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Российский предприниматель, президент компании «Ростагроэкспорт», основатель бренда «Б.Ю.Александров» Борис Александров в ноябре заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и умер.

Бизнесмену, которого называли «королем» глазированных сырков, было 73 года.

О его кончине сообщил Молочный союз. Информацию о смерти передали Mash, Baza, НТВ и ТАСС.

По данным СМИ, 7 ноября Александров получил положительный тест на ковид. 23 ноября его госпитализировали в тяжёлом состоянии.