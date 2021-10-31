Лавров пообщался с Байденом во время обеда на саммите G20

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31 октября 2021, 17:29 Источник: ТАСС

Сергей Лавров и Джо Байден, фото: Tobias Hase/dpa/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ему удалось пообщаться с президентом США Джо Байденом. Встреча состоялась в рамках саммита «Большой двадцатки» в Риме в субботу.

«Нет, я не видел Тони Блинкена в Риме, я не знаю, находится ли он здесь или нет … вчера за обедом нам удалось пообщаться с президентом США Джо Байденом»,- поделился дипломат.

Отмечается, что 30 октября на полях саммита G20 Лавров встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, французским коллегой Жаном-Ив Ле Дрианом. Также 31 октября дипломат переговорил в закрытом для прессы режиме в Новом дворце конгрессов с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Ранее Лавров назвал главный вывод из саммита G20.

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