Лавров пообщался с Байденом во время обеда на саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ему удалось пообщаться с президентом США Джо Байденом. Встреча состоялась в рамках саммита «Большой двадцатки» в Риме в субботу.
«Нет, я не видел Тони Блинкена в Риме, я не знаю, находится ли он здесь или нет … вчера за обедом нам удалось пообщаться с президентом США Джо Байденом»,- поделился дипломат.
Отмечается, что 30 октября на полях саммита G20 Лавров встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, французским коллегой Жаном-Ив Ле Дрианом. Также 31 октября дипломат переговорил в закрытом для прессы режиме в Новом дворце конгрессов с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
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