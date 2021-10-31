Лавров назвал главным выводом из саммита G20 невостребованность односторонних подходов

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31 октября 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главный вывод из саммита G20. Встреча представителей стран «Большой двадцатки» проходит 30-31 октября в итальянском Риме.

«Главный вывод, который можно сделать из этого саммита, и работы не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию - в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными»,- высказал дипломат на брифинге по итогам саммита.

По словам Лаврова, подавляющее большинство участников саммита высказалось за то, чтобы «Большая двадцатка» «подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов - как в сфере противодействия новой коронавирусной инфекции, как в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так в сфере энергобезопасности». Глава МИД отметил, что «группа 20» намерена выступать за такие решения в сфере энергетики, которые будут базироваться «на четком, устойчивом балансе интересов» потребителей и поставщиков ресурсов.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20, заявил о необходимости ускорить взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации разными странами.

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