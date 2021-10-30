Владимир Путин предложил лидерам «большой двадцатки» ускорить взаимное признание вакцин от COVID-19

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30 октября 2021, 14:52 Источник: Коммерсантъ

Президент Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите лидеров G20 в Риме заявил о необходимости ускорить взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации разными странами. Путин принимает участие в саммите по видеосвязи.

Президент предложил министерствам здравоохранения стран G20 «проработать в кратчайшие сроки» вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

По мнению Владимира Путина, Всемирная организация здравоохранения должна ускорить также принятие решений о безопасности вакцин от коронавируса. ВОЗ пока не одобрила ни одну российскую вакцину, тогда как российский «Спутник V», по словам президента, показывает высокую эффективность.

«Остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен, чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность»,— подчеркнул Путин.

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