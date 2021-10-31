Экс-генпрокурор Украины Луценко: «единственный способ» спасения Украины от РФ - публичное признание Зеленского в «своих грехах»

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31 октября 2021, 16:36 Источник: ИноСМИ

Владимир Зеленский, фото: Mohammad Javad Abjoushak/Globallookpress.com

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил главе государства Владимиру Зеленскому «единственный способ» страну «от нападок России». По его словам, Москве выгодно видеть на посту украинского лидера «слабого» президента.

«Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда»,- говорится в статье бывшего чиновника.

Луценко считает, что России выгодно видеть на посту украинского лидера «слабого» президента с небезупречной репутацией, чтобы использовать детали биографии в качестве политического рычага. Экс-генпрокурор добавил, что ситуация с офшорами подрывает поддержку Зеленского на Западе.

Он уверен, что «единственный способ» спасения Украины от РФ – публичное признание действующего президента в «своих грехах». Луценко пояснил, что это «добьет» рейтинг Зеленского, а на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду. В таком случае будет сформировано новое правительство, «подотчетное парламенту для защиты и строительства страны через кровь, слезы и пот».

Ранее Зеленский заявил о «возвращении Крыма» после решения Апелляционного суда Амстердама вернуть скифское золото Киеву.

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