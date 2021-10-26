Зеленский пообещал вслед за скифским золотом «вернуть Крым»

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26 октября 2021, 13:34 Источник: РИА "Новости"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 октября, после решения Апелляционного суда Амстердама вернуть скифское золото Киеву заявил, что впоследствии страна "вернет себе и Крым".

Владимир Зеленский назвал решение суда Амстердама "долгожданной победой Украины". Политик выразил благодарность судье за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры – за результат. "Мы всегда возвращаем свое", – заявил украинский лидер и добавил, что впоследствии Киев "вернет себе и Крым".

Ранее сегодня председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен постановила, что скифское золото является "частью культурного наследия Украины", вследствие чего объекты коллекции должны быть переданы Киеву.

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