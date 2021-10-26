Аргументы Недели →
Политика
13+
Зеленский пообещал вслед за скифским золотом «вернуть Крым»
26 октября 2021, 13:34
Источник:
РИА "Новости"
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 октября, после решения Апелляционного суда Амстердама вернуть скифское золото Киеву заявил, что впоследствии страна "вернет себе и Крым".
Владимир Зеленский назвал решение суда Амстердама "долгожданной победой Украины". Политик выразил благодарность судье за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры – за результат. "Мы всегда возвращаем свое", – заявил украинский лидер и добавил, что впоследствии Киев "вернет себе и Крым".
Ранее сегодня председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен постановила, что скифское золото является "частью культурного наследия Украины", вследствие чего объекты коллекции должны быть переданы Киеву.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
- Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
- Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
ЕТ