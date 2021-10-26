Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины

Во вторник, 26 октября, стало известно, что голландский суд постановил – скифское золото принадлежит Украине. Согласно последним данным Апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Киеву.
Соответствующие решение ранее сегодня огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, скифское золото является "частью культурного наследия Украины", вследствие чего объекты коллекции должны быть переданы Киеву.
Напомним, в сентябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия хотела бы "вернуть домой" скифское золото, которое хранилось в крымских музеях.
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