Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины

Аргументы Недели → Культура 13+

26 октября 2021, 13:00 Источник: ТАСС

молоток судьи, pixabay.com

Во вторник, 26 октября, стало известно, что голландский суд постановил – скифское золото принадлежит Украине. Согласно последним данным Апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Киеву.

Соответствующие решение ранее сегодня огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, скифское золото является "частью культурного наследия Украины", вследствие чего объекты коллекции должны быть переданы Киеву.

Напомним, в сентябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия хотела бы "вернуть домой" скифское золото, которое хранилось в крымских музеях.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости