Глава МИД Турции попросил Украину перестать использовать название страны в контексте поставок оружия

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31 октября 2021, 15:58

флаг Турции, фото: pixels.com

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призывает представителей официального Киева перестать упоминать Анкару в контексте поставок оружия. По его словам, после покупки оно «перестаёт быть турецким» и становится украинским.

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским … Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине»,- пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат отметил, что Турцию «не за что винить в этой ситуации». Чавушоглу уточнил, что в борьбе с терроризмом Анкара сталкивалась с разным оружием, произведённым в разных странах, в том числе и в России, но никогда не обвиняла в этом Москву.

«Украина тоже должна перестать использовать название нашей страны»,- заключил глава МИД.

Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита G20 выразил обеспокоенность тем, что на вооружении Турции стоят закупленные у России зенитные ракетные комплексы С-400.

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