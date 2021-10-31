Байден выразил обеспокоенность приобретением Турцией российских систем С-400

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31 октября 2021, 15:35 Источник: ТАСС

Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган, NATO/globallook.com

Президент США Джо Байден в ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшей в рамках саммита G20, выразил обеспокоенность тем, что на вооружении Турции стоят закупленные у России зенитные ракетные комплексы.

«Президент Байден подтвердил наше оборонное партнерство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400»,- говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, опубликованном по итогам двусторонних переговоров.

Встреча двух президентов продолжалась около часа.

Ранее Президент Эрдоган заявлял, что США сами подтолкнули Турцию купить С-400 у России. Власти Турции намеревались приобрести у США комплексы Patriot, но поскольку договоренности стороны не достигли, Анкара купила у России зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».

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