Эрдоган заявил, что США подтолкнули Турцию купить С-400 у России

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30 сентября 2021, 09:46

Реджеп Эрдган, президент Турции, фото с сайта Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право укреплять свою оборону. Власти Турции намеревались приобрести у США комплексы Patriot, но поскольку договоренности стороны не достигли, Анкара купила у России зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью New York Times объяснил, почему у Анкары появились российские системы С-400.

Сделка Турции c Россией по С-400 является одним из основных раздражителей в отношениях Вашингтона с Анкарой, она стала поводом для санкций и ограничения военно-технического сотрудничества между партнерами по НАТО.

Как заявил Эрдган в интервью на ежегодной сессии Генассамблеи ООН, это того стоило. Он подчеркнул, что Турция "вправе укреплять оборону, как заблагорассудится".

И в то же время турецкий лидер отметил, что Турция выступает за улучшение отношений с США. 21 сентября во время общеполитических дебатов 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган заявил, что Турция призывает к сохранению территориальной целостности Украины и не признает Крым частью России.

29 сентября Владимир Путин встретился в сочинской резиденции Бочаров Ручей с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встречу прокомментировал профессор психологии Борис Хигир.



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