Профессор психологии Хигир: Эрдоган должен благодарить Путина за то, что его не убили

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29 сентября 2021, 21:55 Александр Саргин

Фото: mk.ru

В Сочи завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча длилась 2 часа 45 минут, в ее начале Эрдоган обратился к Путину со словами «мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу».

«Понимаете, Эрдоган говорит одно, а делает другое,- рассказал «АН» профессор психологии Борис Хигир,- ну а впрочем, все политики такие. Этот человек привык быть царем, точнее султаном, но Путин знает людей, подобных Эрдогану, как «Отче наш».

Борис Хигир считает, что президент Турции хочет возродить Османскую империю и «прибрать» земли Сирии, Армении, Азербайджана, Грузии, «присматривается» к Казахстану, Киргизии, а еще «рвется на Украину». Но как бы ему не надорваться, и понятно, что бесполезно обращаться к Путину по поводу Крыма и Украины, предупреждает психолог.

Напомним, что 21 сентября во время общеполитических дебатов 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган заявил, что Турция призывает к сохранению территориальной целостности Украины и не признает Крым частью России.

«Кстати, насчет Украины турецкого президента подзуживает Америка,- считает эксперт. - У США в Турции есть свои щупальца, вот американцы и подбивают турецкого лидера. Но Путин все это видит, все это знает. Он дипломат, и поэтому обходит всех. Так что все всё понимают».

Примечательно, что многие СМИ достаточно регулярно и часто пишут, дескать, Эрдоган хочет стать султаном… «Ну, хоть султаном, хоть Абрамом, но у него ничего не получится»,- заметил психолог. Отметим, что сегодня на переговорах о Крыме не было сказано ни слова…

«Но ведь и Эрдогану нужны люди, которые его понимают, - считает Борис Хигир. - Правда, он, как турок и как яркий представитель Востока, очень хитер, но я уверен, что Владимир Владимирович знает это, и у него есть свой подход к президенту Турции».

Напомним, что пять лет назад в СМИ появлялись сообщения о том, что президент Турции выразил благодарность России за спасение своей жизни. Как сообщали СМИ, тогда разведке нашей страны стали известны планы Америки по свержению турецкого лидера, и представители российских спецслужб успели эвакуировать Эрдогана из отеля в Мармарисе, в котором он проводил отпуск и который намеревались атаковать террористы.

«Эрдоган должен благодарить Путина за то, что его не убили,- считает профессор Хигир. - Ведь на него планировалось совершить покушение, и если бы не Путин, то сегодняшнего визита в Сочи могло не быть. Благодаря Путину и нашим спецслужбам, которые находятся в Турции, Эрдогана удалось спасти».



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