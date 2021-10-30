Депутат ГД Белик назвал «смешными» обвинения США в кибератаках «российских хакеров»

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30 октября 2021, 11:42

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик оценил призыв американских сенаторов Чака Грассли и Джони Эрнста о необходимости защитить с/х сектор США от кибератак "российских хакеров".

Депутат выразил мнение, что риторика американских сенаторов "не выдерживает никакой критики". По его мнению, подобные высказывания не только смешные, но и пугающие из-за своей нелепости.

Дмитрий Белик в беседе с RT отметил, что дальше американские политики, очевидно, будут "искать "русский след" в пачке кукурузных хлопьев".

Парламентарий обратил внимание на то, что Вашингтон для устрашения американцев использует "врага извне", которого можно бездоказательно обвинять во всех проблемах.

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